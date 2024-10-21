Bakan Işıkhan’dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: Hastane faturaları inceleniyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

2 HASTANENİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Cimer başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı. Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi. İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Şafak Hastanesi ile söleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.

Bakan Işıkhan açıkladı! Yenidoğan soruşturması hangi aşamada?

GEÇMİŞ ÖDEMELERİ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİYORUZ



Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu. Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.