Bakan Yerlikaya’dan FETÖ mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da Hain darbe girişiminden bugüne kadar FETÖ terör örgütüne yapılan operasyonların bilgisini aktararak kararlık mesajı verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik; 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın "Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz" sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi