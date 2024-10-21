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Giriş Tarihi: 21.10.2024

Devlet müsaade etmez

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Devlet müsaade etmez
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tunç, soruşturmanın ilk defa CİMER ihbarıyla başladığını söyledi. Gözaltına alınan 47 kişiden 4'ünün doktor olduğunu kaydeden Tunç, "18'i hemşire toplamda 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Davaya bakan savcının tehdit edilmesine ilişkin soruşturmayla ilgili de bilgi veren Tunç, "Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez" dedi.
Öte yandan yenidoğan bebekleri öldüren çetenin bir cinayet şebekesi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılacaklarını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de" Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisidir" diye konuştu.

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Devlet müsaade etmez
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