Dişçi cinayetinin ilk duruşması 9 saat sürdü

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün Gazipaşa ilçesinde Diş hekimi Mustafa Kalaycı'yı eşi. Ayşegül. K. ve spor hocası sevgilisi Mehmet K. tarafından Tasarlayarak kasten öldürmek suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezasıyla yargılandığı davada ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinden Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığınca yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmada hazır edildiler. Duruşmaya öldürülen Diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın yakını Fatma Kalaycı avukatıyla birlikte katıldı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade veren Öldürülen Dişçi Mustafa Kalaycı'nın karısı Ayşegül K. Ve Spor hocası sevgilisi Mehmet K, daha önce savcılıkta verdikleri ifadelerini tekrarladılar.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 Ocak tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) ölümü ile ilgili gözaltına alınan eşi Ayşegül Kalaycı ile spor hocası Mehmet Kırıcı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. İşte kan donduran cinayetin detayları.

DİŞ HEKİMİ BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETMİŞ DENDİ

Evde inceleme yapan polis ekipleri olayın ilk bakışta intihar gibi gözükmesine rağmen Mustafa Kalaycı'nın ölümünde şüpheli noktalar tespit etti. Gelişmelerin ardından dosya Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Uzman ekipler yaptıkları titiz çalışmada Mustafa Kalaycı'nın intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayın ardından kapının dışarıdan kilitlendiği tespit eden ekipler, Kalaycı'nın en yakınındaki şüpheli kişilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.

3 GÜN SORGULANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon kararı aldı. Savcının gözaltı talimatının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 Mart tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı spor hocası Mehmet Kırıcı ve F.U.'yu gözaltına aldı. Emniyette 3 günlük sorgusunun ardından 11 Mart günü 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından F.U. serbest bırakıldı.

ADLİYEDE İTİRAF ETTİ

Emniyette susma hakkını kullanan Ayşegül Kalaycı adliyede; eşini Mehmet Kırıcı'nın öldürdüğünü söylememesi dikkat çekti. Ayşegül Kırıcı ayrıca ifadesinde eşinin ölümünde en küçük bir katkısının olmadığını tekrarladı ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusu ve nöbetçi mahkemede yapılan yargılamada ise Mehmet Kırıcı ı7 Ocak tarihinde güvenlik kamerasına yakalanmamak için apartmana girerken binanın elektriğini komple kestiği; çıkarken de elektriği açtığı ortaya çıktı. Mehmet Kırıcı ise emniyette, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Her iki sanıkta savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği gözlendi. Sulh Ceza Hakimliği 7 Şubat tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı ve ilçede Beden Eğitimi Öğretmeni olan Mehmet Kırıcı'nın tutuklanmasına karar verdi. İki sanıkta kararın ardından büyük şok yaşadı.