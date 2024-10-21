Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu: “Bir nesil heder oldu”

Çorumlu, yaptığı paylaşımda, FETÖ'nün kumpaslar ve iftiralarla birçok hayatı kararttığını, devlet sınavlarında yapılan hilelerle milyonlarca insanın hakkının yendiğini vurguladı. "Heder edilen bir nesil" ifadesiyle FETÖ'nün devlete sızma planlarıyla gençlerin ve ülkenin geleceğini nasıl kararttığını belirtti.

Gülen ve FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olduğunu söyleyen Çorumlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine işaret ederek, örgütün Türk devleti ve milletine kast ettiğini ifade etti. Çorumlu, paylaşımını, "Her faydalı şey hayırlı demek değilmiş. Niyeti bozanın sonu hazin olurmuş" diyerek bitirirken, 15 Temmuz şehitlerine rahmet diledi.

Gülen'in ölümünün doğrulanmasıyla birlikte FETÖ'nün karanlık geçmişi ve yarattığı tahribat bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Çorumlu'nun açıklamaları, FETÖ ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini gösteriyor.