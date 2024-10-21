Haberler Gündem Haberleri Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu: “Bir nesil heder oldu”
Giriş Tarihi: 22.10.2024 00:01

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu: “Bir nesil heder oldu”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberi doğrulandı. FETÖ ile mücadelede kilit rol oynayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı sert paylaşımla gündeme damgasını vurdu. Çorumlu, Gülen’in ölümüne yönelik sert ifadeler kullanarak, örgütün Türkiye’ye verdiği zararları bir kez daha hatırlattı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu: Bir nesil heder oldu

Çorumlu, yaptığı paylaşımda, FETÖ'nün kumpaslar ve iftiralarla birçok hayatı kararttığını, devlet sınavlarında yapılan hilelerle milyonlarca insanın hakkının yendiğini vurguladı. "Heder edilen bir nesil" ifadesiyle FETÖ'nün devlete sızma planlarıyla gençlerin ve ülkenin geleceğini nasıl kararttığını belirtti.

Gülen ve FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olduğunu söyleyen Çorumlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine işaret ederek, örgütün Türk devleti ve milletine kast ettiğini ifade etti. Çorumlu, paylaşımını, "Her faydalı şey hayırlı demek değilmiş. Niyeti bozanın sonu hazin olurmuş" diyerek bitirirken, 15 Temmuz şehitlerine rahmet diledi.

Gülen'in ölümünün doğrulanmasıyla birlikte FETÖ'nün karanlık geçmişi ve yarattığı tahribat bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Çorumlu'nun açıklamaları, FETÖ ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini gösteriyor.

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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu: “Bir nesil heder oldu”
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