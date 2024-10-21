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Giriş Tarihi: 21.10.2024 14:02

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Eli kanlı FETÖ’yle mücadele devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya "Eli kanlı FETÖ’yle mücadele devam edecek" dedi.

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünün ardından Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Eli kanlı FETÖ’yle mücadele devam edecek

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik; 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz" sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir.

Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Eli kanlı FETÖ’yle mücadele devam edecek
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