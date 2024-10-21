Fetullah Gülen öldü, medyadaki yancıları ortaya çıktı! FETÖ elebaşı dememek için kıvrandılar: CIA’den tabi fon alırsınız...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dün gece hayatını kaybetti. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'yi çökertme planı yapan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü haber sitelerinde 'son dakika' bilgisi olarak yer aldı. ABD'den aldığı fonlarla bilinen Ruşen Çakır'a ait Medyascope isimli haber sitesi 252 kişinin şehit olduğu, binlerce insanın yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu Fetullah Gülen için, 'Gülen Cemaati Lideri' ifadesini kullandı. Medyascope, gelen tepkilerin üzerine paylaşımını silerek bu kez de, 'Fetullah Gülen öldü' şeklinde yeni bir paylaşım yaptı. Medyascope isimli sitenin ısrarla FETÖ elebaşı ifadesini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, 'Fetullah Gülen kimdir?' şeklinde girilen haberde de FETÖ elebaşına dair olumsuz hiçbir ifade yer almadı.
FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN ÖLÜMÜ TÜRKİYE'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI
15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'yi parçalamaya çalışan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dün gece tedavi gördüğü hastanede öldü. FETÖ'cü hesaplar Gülen'in ölümünü tek tek duyururken, dünya medyasında da FETÖ elebaşının ölüm haberi 'son dakika' olarak geçildi. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü Türkiye'de sevinçle karşılandı. Sosyal medyada Gülen ile ilgili en çok, 'Ateşi bol olsun' ifadesi kullanıldı.
MEDYASCOPE'DAN SKANDAL PAYLAŞIM: FETÖ ELEBAŞI DİYEMEDİ
Türkiye'de en çok yurt dışı fon alan haber sitelerinden biri olan Medyascope, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra da görevini yerine getirmeyi sürdürdü. Medyascope, 252 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu olan Fetullah Gülen için, 'Gülen Cemaati Lideri' ifadesini kullandı. Medyascope'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Gülen cemaati lideri Fetullah Gülen öldü' ifadesi kullanıldı.
TEPKİLER GELİNCE SİLDİLER AMA YİNE FETÖ ELEBAŞI DİYEMEDİLER
Medyascope'un paylaşımına vatandaşlar ateş püskürdü. Gelen tepkiler üzerine Medyascope Twitter hesabından paylaşım silindi. Yeni yapılan paylaşımda ise, 'Fetullah Gülen öldü' başlığı yer aldı. Medyascope'un FETÖ elebaşı ifadesini kullanmaması da tepkilere neden oldu.
"FETULLAH GÜLEN KİMDİR?" HABERİNDE OLUMSUZ HİÇBİR İFADE YER ALMADI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası bir de özgeçmiş haberi giren Medyascope, Gülen ile ilgili hiçbir olumsuz ifadeye yer vermedi.
"CIA TABİ SİZE FON VERİR, HAK EDİYORSUNUZ"
CIA ile bağlantılı oluşumlardan aldığı fonlar ile gündeme gelen Ruşen Çakır'a ait Medyascope sitesine vatandaşların tepkileri dinmezken, bir kullanıcının, "CIA tabi size fon verir, hak ediyorsunuz" paylaşımı dikkat çekti. Yine çok sayıda kullanıcı, "Başınız sağolsun" ifadeleri ile Medyascope'a tepki gösterdi.