Fetullah Gülen öldü, medyadaki yancıları ortaya çıktı! FETÖ elebaşı dememek için kıvrandılar: CIA’den tabi fon alırsınız...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dün gece hayatını kaybetti. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'yi çökertme planı yapan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü haber sitelerinde 'son dakika' bilgisi olarak yer aldı. ABD'den aldığı fonlarla bilinen Ruşen Çakır'a ait Medyascope isimli haber sitesi 252 kişinin şehit olduğu, binlerce insanın yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu Fetullah Gülen için, 'Gülen Cemaati Lideri' ifadesini kullandı. Medyascope, gelen tepkilerin üzerine paylaşımını silerek bu kez de, 'Fetullah Gülen öldü' şeklinde yeni bir paylaşım yaptı. Medyascope isimli sitenin ısrarla FETÖ elebaşı ifadesini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, 'Fetullah Gülen kimdir?' şeklinde girilen haberde de FETÖ elebaşına dair olumsuz hiçbir ifade yer almadı.