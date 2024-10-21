Halk TV’nin yalanı ifşa oldu

CHP'nin yayın organı Halk TV, çetenin kilit isimlerinden şüpheli Renas Kılıç hakkında 'Devletin atadığı ilçe sağlık müdürü' ifadelerini kullandı. Oysa Kılıç'ın CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından 'Sağlık İşleri Müdürü' olarak atandığı ve evde bakım hizmeti sunulan hastaları Reyap Hastanesi'ne yönlendirerek komisyon aldığı ortaya çıktı. Bir şüphelinin ifadesinde, Renas Kılıç ve Fehmi Alperen'in ortak çalıştıklarını, birbirlerine bebek sevk ettikleri ve Tıp Merkezleri ile Fırat Sarı arasında anlaşma sağlayıp bebek sayısına göre Sarı'dan komisyon aldıklarını söyledi. Renas Kılıç'ın belediyenin evde bakım hizmeti sunduğu hastaları Reyap Hastanesi'ne yönlendirerek komisyon aldığı ortaya çıktı. Bir diğer şüpheli ise ifadesinde; "Renas Kılıç, özellikle Reyap Hastanesi'nin erişkin yoğun bakımının doldurulmasında görev alıyordu. Sevk durumu müsait olan hastaların bilgisini alarak Reyap Hastanesi'ne sevk edilmesini sağlayıp, Fırat Sarı'dan ve Reyap Hastanesi'nden yüklü miktarda ödeme aldı." dedi.