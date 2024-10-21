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Giriş Tarihi: 21.10.2024 21:15 Son Güncelleme: 21.10.2024 21:21

HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı

Türk Havacılık Uzay Sanayii, 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığını açıkladı.

İHA
HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı.

HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı

Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığı test uçuş görüntülerini de paylaştı.

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HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı
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