İki ilçede maaş isyanı! İzmir’de CHP Belediyeciliği çöktü, Önce grev şimdi de maaş krizi

31 Mart yerel seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li belediye başkanları seçim meydanlarında verdikleri sözlerine yerine getiremeyince enkaz edebiyatına sığındı. Belediye Başkanları göreve geldikleri beledeyelerin borçlarını bahane ederek yapmayı vaat ettikleri bir çok projeyi rafa kaldırdı.

BUCA VE BORNOVA'DA GREV KAPIDA

Belediyelerde yaşanan sıkıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Belediyede örgütlü sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza giren Buca ve Bornova Belediyelerinde sendika işyerine grev ilanı astı.

KONAK VE KARABAĞLARDA MAAŞ KRİZİ

Konak ve Karabağlar Belediyelerinde ise maaş krizi patlak verdi. Her iki belediyede yüzlerce işçi maaşlarını ve sosyal haklarını zamanında alamadıkları gerekçesi ile eylem yaptı.

MAAŞLAR ZAMANINDA YATIRILSIN

Karabağlar Belediyesi işçileri şantiyelerde yaptığı açıklamalarla gecikmelere tepki gösterirken Konak Belediyesi işçileri belediyeleri Basmane Meydanı'ndaki hizmet binası önünde maaşların zamanında ve tam yatırılmasını istedi.

MOTİVASYON KAYBINA YOL AÇIYOR

Konak Belediyesi önünde basın açıklaması yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube yönetimi belediye yönetimine çağrıda bulunarak 'maaşları ve sosyal hakları zamanında yatır' uyarısında bulundu. CHP'nin iktidar olduğu bir çok belediyede çalışan işçilerin maaşlarını zamanında alamadıkları için ev kiralarını kredi kartı borçlarını zamanında ödeyemediğine dikkat çeken sendika: "Hatta maaşlarından kesilen icra ödemeleri icra dairelerine yollanmadığı için, taahhüt edilen borçlar sebebiyle işçilerin evlerine ihbarnameler gelmeye başlamıştır. Genel-İş 5 No'lu Şube'nin örgütlü olduğu Konak Belediyesi Mer-Bel A.Ş. işçileri olarak biz de yukarıda saydığımız süreçleri tek tek yaşamaktayız. 1 Nisan itibarıyla birçok kez yaşanan aksaklıktan kaynaklı ya maaşlarımızı zamanında alamadık ya da maaşımızın üçte ikisine denk gelen ücret ödemeleri ile karşı karşıya kaldık. Tek geçim kaynağı belediyeden aldığı ücret olan biz çalışanların maaşlarında eksik ödeme ya da herhangi bir gecikmede ev sahibinin kapıya dayanması, bankaların sürekli telefonla araması, çocuğun okul taksitinin ödenememesi ve okula gidememesi ya da servis ücreti aksaması ile servis kullanamayacak duruma gelmesi, çalışanların mutsuz olmasına ve motivasyon kaybına yol açmaktadır. Biz Merbel emekçileri olarak, maaşlarımızın toplu sözleşme ve İş Kanunu gereği eksiksiz yatırılması tek talebimizdir. İkramiyemiz ve gıda kartlarımız, aldığımız ücretten ayrı bir parça değil, 10 dönemdir yapılan toplu sözleşme gereği kazandığımız haklar bağlamında hepsi bir bütündür" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NE OLACAK KAYGISI YAŞIYORUZ

Sosyal demokrat belediye anlayışı ile yönetilen belediyelerde işçilerin maaşlarıyla mağdur edilmesi anlaşılır bir durum olmadığını belirten sendika: "Nisan 1 ile başlayan yeni dönemde, Konak Belediyesi'nde çalışan Merbel işçisi, geçen 6 ay içinde birçok kez yer değişikliği, mevcut çalıştığı statüden başka bir statüye geçirilme, ücrette indirime gidilme gibi durumlarla karşılaşmış; her gün işe gelirken "Bugün başıma bir şey gelecek mi?" düşüncesiyle yaşarken bile işine sahip çıkmış, evindeki aşı kaynatabilmek için tüm çabasını ortaya koymuştur. Tek beklentisi, her ayın 15'inde maaşını alabilmek olmuş, lakin 15'i dışında verilen tarihlerde de maaşı ödenmemiştir. İşte tam da bu sebeple, biz Merbel işçileri olarak, ek protokolden kalan alacaklarımızın ödenmesi, maaşlarımızın zamanında ve eksiksiz ödenmesi, işçilerin artık işe gelirken "Bugün ne olacağım?" kaygısından uzaklaştığı bir işyerinde çalışmak istediğimizi belirtmek istiyoruz." Dedi. Belediye binası önünde slogan atan işçiler basın açıklaması sonrası dağıldı.