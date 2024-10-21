İstanbul Barosu’na tartışmalı başkan

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Kaboğlu başkan seçildi. Haliç Kongre Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu. 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Kaboğlu, 7 bin 219 oyla başkan seçildi. Avukatların Yükselişi Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 5 bin 537 oyla ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Turgay Bilge 4 bin 993 oyla üçüncü sırada yer aldı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç 4 bin 67 oy alırken, aynı gruptan aday olan Ali Gürbüz ise 3 bin 987 oyda kaldı.Kaboğlu, KHK ile Marmara Üniversitesi'nden atılmıştı. Bölücü terör örgütü elebaşı Öcalan'ın "demokratik özerklik" teorisine destek veren Kaboğlu'nun listesindeki bazı isimler de tartışmalı bulundu. Öcalan'ın avukatları ile Barış Akademisyenleri çevresi ve LGBT savunucularından isimleri listesine koyan Kaboğlu, şimdiden tartışılmaya başlandı.Öte yandan İstanbul 2 Nolu Barosu Olağan Genel Kurulu'nda da Yasin Şamlı, yeniden başkan seçildi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için 3 aday yarıştı, 13 sandık kuruldu. 3 bin 272 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Şamlı, 1215 oyla yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Ahmet Yılmaz 780, Murat Güneş 30 oy aldı.