Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ekici görevine başladı

İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. İbrahim Akça'dan görevi devralan Ekici devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada "Mersin İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamaktan ve sizlere hizmet için bu fırsatı bulmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İlimizde sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve erişimini artırmak için tüm çalışma arkadaşlarımla canla başla çalışacağımıza söz veriyorum. Sayın Genel Müdürümüzden devraldığım hizmet bayrağını mesai arkadaşlarımla birlikte daha ileriye taşımak istiyoruz. Sağlık hizmeti sunumunda önde gelen illerimizden biri olan Mersinimizde 'İyiyi daha iyi yapmak, vatandaşlarımızın dertlerine çare olmak' en büyük hedefimizdir. Mersin, tarihi, kültürel zenginlikleri ve gelişmekte olan nüfusuyla büyük potansiyele sahip bir il, bu potansiyeli sağlık alanında da en iyi şekilde değerlendirmek için, sağlık altyapımızı güçlendirmek, personel kapasitemizi ve kalitemizi artırmak hedefleriyle yola çıkıyoruz" dedi. Mustafa Ekici, "Mersin'deki mevcut sağlık tesislerimizin modernizasyonu ve yeni yatırımlarla ilimizi sağlık altyapısı açısından daha da ileri bir seviyeye taşımak için yoğun bir çaba göstereceğiz. Görev sürem boyunca halkımız ve siz değerli çalışma arkadaşlarımla iletişim halinde olarak vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için sahada olacağım. Bu noktada her zaman yanımızda olacaklarına inandığım Sayın Bakanımıza, Sağlık Bürokratlarımıza ve Sayın Valimize şimdiden teşekkür ederim. Mersin'in geleceği için birlikte çalışacağız, hep birlikte daha sağlıklı günlere olan inancım tam" diye konuştu.

Uzm. Dr. Mustafa Ekici'nin öz geçmişi; Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici 1984 tarihinde Nevşehir de doğdu. Üniversite eğitimini 2008 yılında Konya Meram Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Daha sonra Nevşehir ve Ankara da görev yaptıktan sonra Acil Tıp Uzmanı olarak Kilis ve Aydın da görev yaptı. 2019 yılından itibaren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yaparken Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ekici 21 Ekim 2024 tarihinde Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.