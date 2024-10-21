MİT, PKK’nın sözde iki sorumlusunu daha Irak’ta etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK için bölge halkından haraç toplayan, örgütün sözde toplumsal alan sorumluları olarak faaliyet gösteren 'Berfin Roj' kod adlı Caize Selber ile 'Tekoşin Dilgeş' kod adlı Emine Ulaş'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Edinilen bilgiye göre, MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalarla, teröristlerin, örgüt üst düzey yöneticileriyle yakın ilişkide olduğu belirlendi. İki teröristin, aldıkları talimatlar doğrultusunda bölge halkını haraca bağladıkları, parayı Türk güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.