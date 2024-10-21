Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz!

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.