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Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:54

Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz!

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz!

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

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Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz!
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