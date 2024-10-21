Vali Baydaş” Heyelan riski olan yerler var”

Çayeli ilçesi Derecik köyünde meydana gelen heyelan sonrası bölgede incelemelerde bulunan Vali İhsan Selim Baydaş yağışların devam ettiğini ve birçok bölgede heyelan riskinin olduğunu söyledi.Rize'de bir haftadır etkili olan sağanak yağış nedeniyle zeminin kaygan hale geldiğini belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş Çayeli ilçesi Büyükköy Derecik köyünde meydana gelen heyelan öncesinde evlerin boşaltıldığını belirterek " 15 Temmuz tarihinde bölgede gelen toprak kayması sonucu iki ev boşaltılmıştı. Son günlerde yoğun yağış alıyoruz. Toprak suya doydu ve kaymalar meydana gelecek. Bu konuda riskli bölgeleri AFAD, Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz ile Özel idare ekiplerimiz uyarılarda bulunarak riskli bölgelerde uyarılarda bulunuyorlar" dedi.

"VATANDAŞLAR DUYARLI OLMALI"

Riskli bölgelerde vatandaşların uyarıldığını belirten Baydaş "Arazi yapımız nedeniyle riskli bölgelerimizin sayısı çok. Burada vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Fındıklı bölgemizde 24 saatte 100 kilogram yağış aldık, yağışlar devam ediyor, bazı bölgelerimizde kar var, yağışın heyelan getirme riski var. Derecik köyünde kopan yerin her iki tarafında 9 ev var, bunları boşalttık. Sadece burada değil, başka yerlerde heyelan riski taşıyan yerler var, boşalttığımız evler var. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyorum" dedi.