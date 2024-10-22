30 milyona ipotekliydi ABB şirketi 10 katına satın aldı

CHP'Lİ YAVAŞ DÖNEMİYLE PORTAŞ'IN ÇÖKÜŞÜ

2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'A.Ş.'nin, CHP'li Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından zararı 2023 döneminde zirveye ulaştı. 2023'te ABB iştiraki PORTAŞ'ın 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği ortaya çıktı. PORTAŞ'A.Ş.'nin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödenmesi şirketi mali anlamda zor duruma soktu. Sayıştay raporunda yer alan skandalda, zararın 59 milyon 647 bin 720 lira olduğu ifade edilmişti. Ayrıca ABB Denetim Komisyonu raporuna göre: ABB'ye ait şirketlerin tamamının 2022 sonu itibariyle vergi ve sigorta prim borçları 1 Milyar TL'ye ulaştı. Son rakamın 2024 yılı itibariyle daha da arttığı ifade ediliyor.