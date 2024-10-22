30 milyona ipotekliydi ABB şirketi 10 katına satın aldı

Skandallarla gündeme gelen ABB şirketi PORTAŞ A.Ş. 'nin geçtiğimiz aylarda dikkat çekici bir alım yaptığı ortaya çıktı. Gençlerbirliği Spor Kulübüne ait olan ve borçlara karşılık 30 Milyon TL bedelle ipotek altında olduğu öğrenilen taşınmaz, PORTAŞ A.Ş. tarafından 285 Milyon TL'ye satın alındı.
Çankaya Çayyolu Mahallesi 40470 Ada 1 Parselde bulunan 1 No'lu taşınmazın tamamı 16 Ağustos 2024 tarihinde Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden ABB şirketi PORTAŞ A.Ş.'ye devredildi. Spor tesisi niteliği taşıyan yapı 285 Milyon TL bedelle devredildi. Bedelin 6 taksit olarak ödeneceği öğrenildi.
30 MİLYONA İPOTEKLİYDİ ABB ŞİRKETİ 10 KATINA SATIN ALDI
PORTAŞ A.Ş. tarafından 285 Milyon TL'ye satın alınan taşınmazın, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Halk Bank'a olan borçlarına karşılık banka tarafından 30 Milyon TL değer biçilerek garanti altına alındığı ortaya çıktı. 30 Milyon TL değer biçilen bir yapıya ABB şirketi PORTAŞ'A.Ş.'nin 10 katı ücret ödemesi dikkat çekti.
CHP'Lİ YAVAŞ DÖNEMİYLE PORTAŞ'IN ÇÖKÜŞÜ
2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'A.Ş.'nin, CHP'li Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından zararı 2023 döneminde zirveye ulaştı. 2023'te ABB iştiraki PORTAŞ'ın 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği ortaya çıktı. PORTAŞ'A.Ş.'nin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödenmesi şirketi mali anlamda zor duruma soktu. Sayıştay raporunda yer alan skandalda, zararın 59 milyon 647 bin 720 lira olduğu ifade edilmişti. Ayrıca ABB Denetim Komisyonu raporuna göre: ABB'ye ait şirketlerin tamamının 2022 sonu itibariyle vergi ve sigorta prim borçları 1 Milyar TL'ye ulaştı. Son rakamın 2024 yılı itibariyle daha da arttığı ifade ediliyor.
SKANDALLARLA GÜNDEME GELMİŞİTİ
PORTAŞ A.Ş. somut adımların atılmadığı Mamak kentsel dönüşüm projesindeki usulsüzlüklerle de gündeme gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. arasında yapılan yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiği iddia edilmiş ve protokoller mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Yine PORTAŞ A.Ş. tarafından sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlendiği iddia edilmiş ve Yavaş yönetimi sessizliğe bürünmüştü.