6 aylık bebeği para için ‘yenidoğan’ yaptılar

Yenidoğan çetesi skandalında, Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun da hastanede yaşanan birçok skandala göz yumduğu ortaya çıktı. Aksu'nun sorumlu olduğu hastanede vefat eden Nijeryalı Opara bebeği, 6 aylık olmasına ve normal yoğun bakıma alınması gerekmesine rağmen sadece SGK'ya fatura etmek ve para almak için doktor bulunmayan yenidoğan yoğun bakıma aldırdığı ortaya çıktı. Ölmesine göz yumulan Opara bebeğin, ölüm saatinin 06.00 civarı olduğu ancak bebeğin ölüm saatini 13.30 olarak yazdırıldığı saptandı. Opara bebeğin öldüğü gece bebeğin başında doktor bulunmadığı, bebeğin tıbbi koşullara aykırı şekilde tedavi gördüğü de ortaya çıktı.Soruşturmada ayrıca yoğun bakım sorumlu hemşiresi Hakan Doğukan Taşçı'nın da, Ali Aksu'nun bilgisi dahilinde kendisini hastalara doktor olarak tanıttığı ve doktor sıfatıyla müdahale ettiği saptandı. Örgüt yöneticisi Fırat Sarı da verdiği ifadede Ali Aksu'nun 1., 2. ve 3. düzey hasta kabulü konusunda kurumun ticareti, kazancı ve menfaati ile ilgili kendisi ile konuştuğunu itiraf etti.Öte yandan Ali Aksu'nun, Fırat Sarı ile birlikte dosya kapsamında şüpheli olan Hakan Doğukan'a, Birinci Hastanesi'nin 2021 yılı 6 aylık dönemine ait hasta dosyalarının denetim amacı ile SGK'dan istenmesi üzerine, 'Bu işi sen hallet, düzenleme yap, eksiklikler varsa kılıfına uydur' dedikleri öğrenildi.