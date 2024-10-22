Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’ın yargılaması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari Cihat Yıldız, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uygulama noktasında durdurulan araçtan kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Tutuklanan Cihat Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVUNMASINI DAHA SONRA YAPACAK

İstanbul 36. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cihat Yıldız Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yıldız henüz avukatına vekalet veremediğini bu nedenle savunmasını daha sonra yapacağını söyledi.

ÖRGÜTÜN OKULUNDA BİRLİKTE ÇALIŞIYORDUK

Duruşmada tanıkların dinlenilmesine geçildi. Tanık Fatih Çelenk beyanında, sanık ile 2002-2003 yıllarında Eskişehir'de bir özel okulda birlikte çalıştığını belirterek "Okul örgütün okuluydu zaten. Kendisinin FETÖ örgütü içerisinde bir pozisyonu olup olmadığını bilmiyorum. Bursa'da 2008-2012 yılları arasında bir okulda beraber çalıştık. Okul müdürünün okulla ilgili yaptığı toplantılara katılıyordu" dedi.

FETÖ HAKKINDAKİ YORUMA TEPKİ GÖSTERMİŞ

Bir başka tanık Hünkar D. ise beyanında Cihat Yıldız'ı iki kez gördüğünü ifade ederek "2017 yılı Nisan ayında Amasya cezaevinde müdürün odasında gördüm. Daha sonra Amasya Adliyesi'nde çalışırken Ekim 2017 tarihinde savcı Mehmet Avcı'nın odasında gördüm. Savcıya ifade veriyordum işkence ile ilgili, ifademde, 'FETÖ artıkları bana işkence yaptılar' demiştim. Cihat Yıldız bana savcının yanında tepki gösterdi. 'Niye böyle söylüyorsun' diye azarladı beni. Savcı, Cihat Yıldız'a Oğuz abi diye hitap ediyordu" dedi.

HABERLERDE GÖRÜP TANIK OLMAK İSTEMİŞ

Tanık, "Cihat Yıldız'ı görmeden önce bir tanışıklığım yoktu. Kendisini hakkında çıkan haberlerle tanıdım. Mahkemenizde yargılandığını da başında çıkan haberlerden görünce dilekçe vererek tanık olmak istedim" dedi.

ERTELENDİ

Tanığın beyanına karşı diyecekleri sorulan sanık Cihat Yıldız, "Bu arkadaşı ilk defa görüyorum. O tarihlerde Amasya Adliyesi'ne gitmeme imkan ve ihtimal yok. Çünkü hakkımda yakalama kararı vardı" şeklinde yalanladı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.