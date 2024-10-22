AK Parti’ye saldıran sanık 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaya başladı

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Erdem Kaya ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS ) aracılığıyla bağlanmak istendi. Ancak cezaevi görevlileri sanık Kaya'nın intihar girişiminde bulunduğu için yaralı olduğunu ve sedyeye bağlı bulunduğunu bildirdi.

Sanık avukatı, müvekkilinin yaklaşık 1 ay önce intihar girişiminde bulunduğu için yürüyemediğini savunarak, "Müvekkilimin psikolojik sorunları var. Kendisi Çukurova Devlet Hastanesi'nde uzun süre psikiyatrik tedavi görmüştür. Sanığın herhangi bir siyasi partiye üyelik kaydı bulunmamaktadır" dedi.

Hakim, sanık Erdem Kaya'nın mevcut halinin devamına karar verip cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adana Dr Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Duruşma sanığın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.