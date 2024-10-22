Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'yü övücü paylaşımlar yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Giriş Tarihi: 22.10.2024 13:13 Son Güncelleme: 22.10.2024 13:18

Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'yü övücü paylaşımlar yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Son dakika haberi... Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından FETÖ propagandası yaptığı tespit edilen 177 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından , “ Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında” paylaşımıyla duyurdu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ’yü övücü paylaşımlar yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
FETÖ elebaşı terörist Fethullah Gülen'in ölüm haberinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıkları tarafından bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında" ifadelerini kullandı.
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Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'yü övücü paylaşımlar yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
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