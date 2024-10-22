Buca’da grev öncesi maaş krizi!

İzmir Buca Belediyesi'nde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış belediyede örgütlü olan Genel İş İzmir 5 No'lu Şube önceki gün belediye binasına grev ilanı asmıştı. Sendikadan yapılan açıklamada anlaşma olmazsa 12 Kasım'da greve çıkacakları duyurulmuştu.

MAAŞLAR YATMADI

Sendikanın astığı grev ilanının yankıları sürerken bu sefer de Buca Belediyesinde maaş krizi patlak verdi. Maaşlar yatmayınca işçiler iş bıraktı. Sendika yetkilileri geçtiğimiz aylarda da maaşların parça parça yatırıldığını belirtip: "Maaşlarımızın zamanında ve tam olarak hesaplara yatırılmasını talep ettik. Defalarca belediye başkanımıza taleplerimizi iletmemize rağmen bir sonuç elde edemedik. Üstelik aylıkların ne zaman hesaplara yatacağı konusunda da net bir açıklama yok" diye konuştu.

MAAŞ YATANA ÇALIŞMAMA KARARI

Şantiyelerden ayrılmayan işçiler maaşlar yatana kadar çalışmama kararı aldıklarını açıkladı. İlçede başta çöp toplama olmak üzere birçok belediye hizmetleri verilemiyor.