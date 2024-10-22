CHP ve DEM’in oylarıyla alınan skandal karar: Toplum güvenliğini resmen yok saydırdı

Mersin Büyükşehir Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan CHP'li yönetim, DEM Parti desteğiyle yine skandal bir karara daha imza attı. İçişleri Bakanlığı tarafından yolcu ve şoför esnafının güvenliği öncelenerek alınan toplu taşıma araçlarına kamera ve kayıt cihazı takma zorunluluğu, meclisten oy çokluğuyla şok bir kararla, tam 1 yıl erteledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan, toplum güvenliğini resmen yok saydıran karara tepki gösteren MHP'li Komisyon Üyesi Muharrem Şimşek, "Özgecan Arslan ve benzeri gibi vahim bir olay vuku bulursa, meclisimiz bunun altından nasıl kalkacak" dedi.

Oylama öncesinde söz alan ve görüşülen maddeye olumsuz görüş bildiren MHP'li Komisyon Üyesi Muharrem Şimşek, "7 yıl önce Bakanlık tarafından uygulamaya konulan bu hüküm, defalarca yerelden gelen talep doğrultusunda ertelenmiş. Ancak en son 04.07.2024 tarihinde son uzatma olarak İçişleri Bakanlığı, 01.09.2024 tarihine kadar uzattığına dair yazı göndermiştir. Caydırıcı olması sebebi ve umuduyla ya da vuku bulan olaya delil olması hasebiyle Devlet böyle bir önlem almaya çalışmış. Şimdi arkadaşlar, biz burada karar alalım, önümüzdeki günlerde Mersin ilimizde herhangi bir taciz, tecavüz, şiddet olayı yaşanırsa Özgecan Arslan olayı gibi vahim bir olay vuku bulursa, Belediye Meclisimiz bunun altından nasıl kalkacaktır" dedi.

GENEL SEKRETER TOK'TAN SKANDAL SAVUNMA

MHP'li Şimşek'in üzerine söz alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok'tan skandal savunma geldi. Tok, komisyona olayı tam izah edemediklerini söyleyerek, kameralar olmadan uygunluk belgesi verdiklerini, Tok'un diğer denetleyen kurumların bu aparatlar yoksa gereğini yapacağını söylemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Genel Sekreter Tok, "Buradaki konu uygunluk belgesi vermek. Biz burada toplu taşıma araçları ya da taksilerdeki kameraya değinmiyoruz. Onlar olmadan da bizim uygunluk belge vermemiz lazım. Zaten Valilikler, Jandarma veya muayene istasyonları denetim yaparken bunlara dikkat ediyorlar. Bizim konumuz ise sadece uygunluk belgesi vermek. Biz sadece süre uzatımı istiyoruz. Biz uygunluk belgesini veririz ama onlar takmazsa zaten denetimde ortaya çıkar" diyerek topu diğer denetleyen kurumlara atması şok yarattı.

AMAÇ BELEDİYEYİ AYRIŞTIRARAK, TOPU DİĞER KURUMLARA MI ATMAK İSTENİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok'un bu sözleri de CHP'li Seçer yönetiminin, maliyetten kaçan esnafla karşı karşıya gelmemek için alındığı, nasıl olsa diğer kurumlardan onay alamayacağı için araçların muayeneden geçmesi için mecburiyette takmakla yükümlü olduğu esnafla, Devlet kurumlarını karşı karşıya bırakmak istendiği yorumlarını ortaya koydu.

MHP'Lİ YALÇIN: MHP VE AK PARTİ OLARAK BU KARARDA YOKUZ

MHP Büyükşehir Grup Sözcüsü Mehmet İlker Yalçın ise MHP olarak görüşülen konuyla ilgili bir vebale ortak olmayacaklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, yönetmelikle kanunla yönetilen bir yer. Bizim şahsi fikrimiz değil, kurumsal olarak MHP ve Cumhur ittifakının diğer ortağı AK Parti ile beraber düşüncemiz şudur, biz el kaldırarak bunun devam etmesi durumunda olmadığımızı bildiriyorum. Bu vebalin altına girmeyeceğiz. Yaklaşık 50 gün geçmiş süre dolalı. Biz daha önce de belediye meclisi yaptık oraya gelmemiş şimdi geliyor. Son günden bu yana yaklaşık 50 gün geçmiş zaten. Görüşülen gündem maddesine ret oyu vereceğiz" dedi.

BÖYLE BİR VEBALE ORTAK OLMA ŞANSIMIZ HİÇ YOK

Söz alan MHP'li Meclis Üyesi İlhan Çokgün, "Burada bir bilgi kirliği var. Bizim vereceğimiz izin olmadığı takdirde, söz konusu araçların muayenesinin yapılması mümkün değil. Eski bir emniyetçi olarak da Sayın Genel Sekreterimiz bunu çok iyi bilir aslında. Bizim bu uygulamanın altına imza atmamız zaten mümkün değil. Böyle bir vebale ortak olma şansımız hiç yok" şeklinde konuştu.

CHP'li Ali Uyan'a seslenen MHP'li Çokgün, "Siz az önce ülkede kamera sıkıntısı olduğunu belirttiniz. Biz bunu geçen gün Ulaşım Daire Başkanımıza da sorduk, Mersin Büyükşehir'in kaç adet otobüsünün olduğunu sorduk. 440 civarında bir yanıt aldık. Biz bu 440 tane otobüse bu kameraları buluyorsak, bunu dışarda taktırmamakta ısrar eden taksici, minibüsçü, servisçi esnafımız niye bulamıyor? Bu da çok manidar. Geçtiğimiz gün Şoförler Odası'nın yaptığı açıklama var, bu kamera maliyetinin 20 bin TL olduğu ve bunun 6 bin TL'sinin oda tarafından karşılanacağı açıklandı. Yani 14 Bin TL karşılığında istediğiniz her an, hemen araçlara kamera takılacağı yönünde bir açıklaması var. Başka bir şey demiyorum" dedi.

CHP VE DEM PARTİ'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Çoğunluğu elinde bulunduran CHP ve DEM Parti'nin kabul oyuyla toplu taşıma araçlarına kamera ve kayıt cihazı takma zorunluluğu kararı 1 yıl ertelendi.