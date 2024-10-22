DEM Parti olağanüstü toplanıyor

Son dakika haberleri: DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını değerlendirmek için toplantı kararı aldı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bütün teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olması, cezalarını çekmesi terör örgütü için tek çıkıştır. Terörsüz bir gelecek konusunda herkes ittifak halinde ise gövdemizi koymaya varız. Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Terörist başı buyursun örgütün tek taraflı tasfiye edileceğini açıklasın. Bu sorun ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." ifadelerini kullanmıştı