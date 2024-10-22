DEM Parti’den Bahçeli’ye yanıt

Son dakika haberleri: DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını değerlendirmek için toplantı kararı aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini değerlendirdi. "Öcalan çıksın, konuşsun, ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır." dedi.

Tecridin kalkması gerektiğini savunan Oruç, şunları söyledi: "Öcalan çıksın, konuşsun, ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Biz DEM Parti olarak onurlu bir barış, özgürlük ve demokrasi, demokratik bir cumhuriyetin inşası için ağır bedeller ödeyerek geldik bugünlere. Bizler bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa, onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Söz veriyoruz, bu ülkeye onurlu bir barış gelecek. Gururla barış türküleri söyleyeceğiz hep beraber; dışarıda mavi gök kubbe altında kuşlar, ağaçlar dans edecek barış türküleri eşliğinde. Bizlerse halaylar çekecek, horonlar tepeceğiz. O günler yakın."

Oruç, grup toplantısının çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öcalan'ın tecridi 44 aydır devam ediyor. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için muhatap olan Öcalan'ın üzerindeki tecridin kalkması, kendisinin çıkması ve bu konuyla ilgili gerekli mesajları kendisinin vermesiyle ilgili bugün Bahçeli'nin ifade ettiğinin altını çizdim." dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin "umut hakkına" yönelik açıklamalarının sorulması üzerine ise Oruç, "Avrupa Konseyinde önemli gündemlerden birine gelmişti. Umut hakkının uygulanması gerektiğini bizler de söylüyoruz ve mücadelesini veriyoruz." yanıtını verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bütün teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olması, cezalarını çekmesi terör örgütü için tek çıkıştır. Terörsüz bir gelecek konusunda herkes ittifak halinde ise gövdemizi koymaya varız. Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Terörist başı buyursun örgütün tek taraflı tasfiye edileceğini açıklasın. Bu sorun ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." ifadelerini kullanmıştı