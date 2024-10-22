FETÖ elebaşı ihanet ağının mimarıydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in vatansız olarak öldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 2.5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile ilgili açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:İslam'a, insanlığa, milletimize ihanet etmiş haindi. Vatansız olarak öldü. Yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu ile yan yana yazdırdı. Milli egemenliği çalmak üzere, ordumuza kötülük yapmak üzere bir taşeronluk yaptığını göstermekte.Gülen, ihanet şebekesiyle, hizmet ettiği odaklarla büyük bir ihanet ve cinayet yaptı. Bütün ihanet ve cinayetleri ile bu dünyayı terk etti. Bütün fiziki unsurları ile kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu zihniyetle de aynı güçle mücadele edeceğiz.Emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. 15 Temmuz sonrası kimler tarafından himaye edildiklerini de gördük. Milli değerleri istismar eden kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu.Yenidoğan bebekleri öldüren şebekeye dönük her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sonuna kadar tavizsiz bir şekilde meselenin üzerine gidilmesi konusunda tavrını ortaya koydu. Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor. Bu şekilde en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğiz.AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı kabul etti.Bahsettiğimiz bir Fransız şirketinin PKK'yı desteklediği ile ilgili haberler vardı. Fransız istihbaratı bilgisinde bunları yaptığı ifade ediliyordu. Gerek destek verme gerek çatışmaları körükleyenlerin ceza alması ile ilgili süreç devam ediyor. Birilerinin terör örgütleri üzerinden iş yapmasının somut bir örneğidir. Burada bu işlerin içine bulaşan var mıdır, iddialar doğru mudur hepsi araştırılacak.Hastaneler kapatılır yarın bir gün başka isimle açar şeklinde şüpheler var; bunlara izin vermeyeceğiz. Fedakârlıkla çalışan sağlık çalışanlarını töhmet altında bırakmaktan da kaçınmak gerekir.Filistin ve Lübnan'daki konular gündemimizde. Sinvar'ın şehadeti ile Netanyahu hükümetinin katliamların devam ettiği görüldü. Cinayetleri, soykırımı Naziler'in çok ötesine geçti. Lübnan'ı da Gazze'ye benzetme çabaları devam ediyor. Eninde sonunda bu soykırım şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanıp hak ettikleri cezayı alacaktır.