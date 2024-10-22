FETÖ elebaşının ölüm nedeni belli oldu! Vatan hainin cesedi nereye gömülecek?

PARA MUSLUĞU KESİLMESİN DİYE VİDEOLARI MONTAJLAMIŞLAR

Örgüte inananlar, Gülen'in varlığı için bağış yapmaya devam ederken, para musluğunun kesilmemesi için de örgüt üst yönetimi adeta bir tiyatro sahnesi ortaya koydu. Teröristbaşının ölmediğini kanıtlamak için örgüt ara ara video ve fotoğraf yayınladı. Videolarda konuşturabilmek için ilaç veridi. İlaçların etkisiyle konuşan Gülen'in gelgitleri videolarda montajla kesildi. Birkaç kare ile sözde iyi olduğu imajı sunulmaya çalışıldı. Ceset gibi dolaştırılan elebaşı 20 Ekim'de öldü.