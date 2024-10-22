FETÖ’deki asıl kavga “örgüt parası”

FETÖ elebaşının ABD'de ölmesinin ardından örgüt içerisinde liderlik tartışmaları yüksek sesle konuşulmaya başladı. Daha cenazesi bile defnedilmeyen Fetullah Gülen'in A Takımı, örgütün başına geçip, sıcak parayı yönetme derdine düştü. Örgüt üst yönetimi, bulundukları ülkelerde rahat yaşamlarını sürdürmek, zenginliklerine devam etmek için toplanan yardım paralarına ihtiyaçları var. Örgüt içinde mal varlığı ile eleştiri konusu olanlardan biri de "Uzun Cevdet" lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu. Zenginleşmesi ile örgüt içinde de dikkat çeken Cevdet Türkyolu'nun mal varlığı ise oldukça çarpıcı.

UZUN CEVDET"İN UZUN MAL VARLIĞI

Örgütün para gücünü eline almasıyla dikkatleri üzerine çeken Cevdet Türkyolu, Fetullah Gülen ölmeden önceki son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi 10 Haziran 2023'de yaklaşık 840 bin dolara satın aldı. 2003-2013 yılları arasında toplam 17 adet "tapu satış" işlemi gerçekleştiren Türkyolu, 2012 – 2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki NT şirketindeki hissesini değerinden fazla bir meblağa 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding'i zarara uğrattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarları da alıp cebine indirdi.

BANK ASYA'YI DA DOLANDIRMIŞ

"Hizmete çalışıyor" adı altında örgütü zarara uğratmaktan çekinmeyen Cevdet Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da büyük rol üstlenmiş. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Cevdet Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattığı, hem de parasına para kattığı öğrenildi. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren "Amish Farmers Market LLC" adlı şirketin kurucu ortağı olan Cevdet Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullanmıştı. 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği bilinen ve malvarlığının kaynağını ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor. Üstelik bu gayrimenkullerin ederinin Adapazarı'ndaki arazilerinin ederinden daha yüksek olduğu öğrenildi.