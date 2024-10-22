FETÖ’ye sosyal medyada ’X’ darbesi! 119 FETÖ’cü hesap kapatıldı

ABD'nin Pensilvanya eyelatinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberi sonrası FETÖ'cü hesaplar sosyal medyada provokasyonlarını artırdı. Twitter (X) flaş bir karar alarak FETÖ'cü hesaplara erişim engeli getirdi.

FETÖ'nün propanda aygıtı konumunda olan ve psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısında X platformunda erişim engeli getirildi. Engellenen hesaplar arasında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi isimler yer alıyor.

Öte yandan kararın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile X yetkilileri arasında görüşmenin ardından alınması dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, "X şirketinin Türkiye'den sorumlu yeni yetkilileri ve hukuk bürolarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda atılacak ortak adımları detaylı bir şekilde istişare ettik. Muhataplık ilişkilerimizin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.