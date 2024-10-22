Haberler Gündem Haberleri FETÖ'ye sosyal medyada 'X' darbesi! 119 FETÖ'cü hesap kapatıldı
Giriş Tarihi: 22.10.2024 22:49 Son Güncelleme: 22.10.2024 23:03

FETÖ'ye sosyal medyada 'X' darbesi! 119 FETÖ'cü hesap kapatıldı

Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümü ile sarsılan FETÖ'nün sosyal medya ağına da ağır darbe indirildi. Terör örgütünün propagandasını yürüten ve aralarında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi FETÖ'cülerin de olduğu 119 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kararın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile X yetkilileri arasındaki toplantı sonrası alınması dikkat çekti.

FETÖ’ye sosyal medyada ’X’ darbesi! 119 FETÖ’cü hesap kapatıldı

ABD'nin Pensilvanya eyelatinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberi sonrası FETÖ'cü hesaplar sosyal medyada provokasyonlarını artırdı. Twitter (X) flaş bir karar alarak FETÖ'cü hesaplara erişim engeli getirdi.

FETÖ'nün propanda aygıtı konumunda olan ve psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısında X platformunda erişim engeli getirildi. Engellenen hesaplar arasında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi isimler yer alıyor.

Öte yandan kararın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile X yetkilileri arasında görüşmenin ardından alınması dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, "X şirketinin Türkiye'den sorumlu yeni yetkilileri ve hukuk bürolarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda atılacak ortak adımları detaylı bir şekilde istişare ettik. Muhataplık ilişkilerimizin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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FETÖ'ye sosyal medyada 'X' darbesi! 119 FETÖ'cü hesap kapatıldı
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