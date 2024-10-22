Hürjet ses hızının üzerine çıktı

Türkiye'nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla üretilen HÜRJET, test uçuşlarını sürdürüyor. HÜRJET dünkü uçuşunda ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya paylaşımında "Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalararası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek" ifadelerine yer verildi.