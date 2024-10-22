İzmir’de grev kapıda

İzmir'de CHP'li belediyelerle belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Buca Belediyesi'nde örgütlü Genel İş İzmir 5 No'lu Şube ile belediye adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SODEM-SEN arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Buca Belediyesinde çalışan bin 600 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde SODEM-SEN'in vermiş olduğu yüzde 19'luk tekliften dolayı sendika grev kartını masaya sürdü. Yaşanan şok gelişme sonrası sendika aradan geçen süreçte uzlaşma olmazsa 12 Kasım 2024 tarihinde greve gitme kararı aldı. Dün sabah saatlerinde Buca Belediyesi Hizmet binası önünde toplanan binlerce işçi kapıya grev ilanını astı. Grev kararının asılmasının ardından basın açıklaması yapan Şube Başkanı Savaş Aras işverenin teklif ettiği yüzde 19'luk maaş artışına tepki gösterdi. Aras, "SODEMSEN' i yönetenlere çağrımızdır gelsinler Buca'da bize önerdikleri para ile bir ay geçinsinler. Bizler bugün bu alanda işverenimizi yani doğrudan belediye başkanımızı inisiyatif almaya ve tıkanan sözleşmemize müdahale etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.İzmir'de borç batağına saplanan CHP belediyeleri iflasın eşiğine geldi. Konak ve Karabağlar belediyelerinde maaşlarını ve sosyal haklarını zamanında alamayan işçiler eylem yaptı. Karabağlar Belediyesi işçileri şantiyelerde yaptığı açıklamalarla gecikmelere tepki gösterirken Konak Belediyesi işçileri belediyeleri Basmane Meydanı'ndaki hizmet binası önünde maaşların zamanında ve tam yatırılmasını istedi.