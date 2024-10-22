Kilisli depremzedeler evlerine kavuşuyor: Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanımız bizi bırakmıyor, TOKİ’ye güveniyoruz!

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ BIRAKMIYOR"

Hak sahibi Hüsne Birşenk ise kendisine ev çıkacağını kalpten hissettiğini anlattı: Namazımı kıldım, oğlum Şahin'e 'Kalbimi söyleyeyim sana, bana konut çıkacak' dedim. 'Yapma anne ya' dedi. 'Ben söylemiyorum kalbim söylüyor bunu' dedim. Sonra oğlum 'konut çıktı' diye bana telefon etti. 'Çok şükür Allah'ım' dedim. Böyle temiz ev, yatak, ortam görmedim. Ömrümün sonunda cenneti yaşattılar bana. Evelallah Cumhurbaşkanımız yapar diyordum. Yetimine, engellisine sahip çıkıyor. O bizleri hiç bırakmıyor. Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bırakmıyor bizi biliyor musun? Ben önce Allah'a sonra Cumhurbaşkanı'na, sonra buradaki işçilere güveniyordum. Zamanından önce yaptılar, erken yerleştirdiler, elimizden tuttular.