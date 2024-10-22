NATO, Türkiye’nin BRICS ile işbirliğini takdir ediyor

"NATO'da demokrasiyle yönetilen 32 ülke var, elbette her zaman şu veya bu konuda tartışmalar olacaktır. Ancak Türkiye'nin ortaklarla veya BRICS ortaklarına yönelik çalıştığını biliyoruz, bunu yapmaya hakları var" dedi.

Ankara'nın BRICS ile işbirliğinin ittifak ülkeleri arasında soru işaretleri yaratabileceğini ancak bu faktöre ilişkin değerlendirmelerin Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinin önemini etkilemeyeceğini vurguladı. Rutte, "NATO, Türkiye'de çok popüler, Türkiye de NATO'da çok popüler" olduğundan, Türkiye'nin "NATO üyesi olduğuna ve her zaman öyle kalacağına" güvendiğini ifade etti. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da düzenlenecek BRICS eyaletlerarası birliği zirvesine katılacağı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklanmıştı.