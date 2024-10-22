O hainin ölümü 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerini mutlu etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu'nun babası Hüseyin, Uslu, "Allahıma her gün yalvarıyordum. O hainin ölümünü görmeden beni bu dünyadan alma. Rabbim benim dualarımı yerine getirdi" derken, anne Gönül Uslu ise, "Oğlumun ve tüm vatanseverlerin ölümüne sebep olan ve şehit eden Fetullah Gülen haininin ölüm haberini alınca sevindim. Allahım onun canını al diye rabbime her zaman dua ediyordum. Güzel haberi Mevlam bize duyurdu. Yüreğimize su serpti. Allah onu cehennemde yakarak kül edecektir. Bundan sonra kimseye zarar veremeyecek, zebanilere cevap verecek"

"İHANETÇİLERİN ELEBAŞI ÖLDÜ, TÜMÜNÜN AKIBETİ AYNI OLACAK"

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Polis Memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, "FETÖ elebaşı öldü, yanan yüreğimize su serpildi. İhanetçilerin tümünün akıbeti aynı olacaktır. Keşke yakalanıp Türk adaleti önünde gereken cezaya çarptırılsaydı. Rabbim bugün bize bayram yaşattı" dedi. Anne Ebiş Gülser ise, oğlunun nişan hazırlığı yaptığı sırada izindeyken darbe gecesi göreve giderken şehit olduğunu belirterek, "Oğlumu benden alanların akıbetini görmek için yaşadım ve ayakta kaldım. Hep bugünü bekledik. Rabbim bize o teröristin sonunu görmemizi nasip etti. Yanan yüreğim bir nebze olsa da rahatladı. Bugün bizim bayramımız oldu" dedi.