O hainin ölümü 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerini mutlu etti

Hain terör örgütünün ele başı Fetullah Gülen'in öldüğü haberi 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerinin yüreğine su serpti. 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığı önünde hainlerle çatışan ve ardından şehit düşer polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "Bir terörist başından kurtulduk. Dünya bir pislikten daha temizlendi, darısı diğerlerinin başına. Rabbim gazabı ile muamele eylesin. Döktüğü kanların hesabını Allah'ın huzurunda bir bir versin" dedi.
15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız (42), "Hak ettiğini buldu. Keşke bu dünyada biraz daha çekseydi. Dünyada yaptığı ihanet unutulmayacak. Keşke aynı ihaneti kendisine yapıldığını da görebilseydi. Vatan, millet bu hainden, teröristten kurtuldu. Rabbim ona memleketinde ölmeyi bile nasip etmedi. Amerika'da ateşler içinde yatsın" dedi. Üniversitesi öğrencisi Şehit Muhammed Yalçın'ın (22) babası Selahattin Yalçın, "Yüzlerce, binlerce kişinin kan vardı ellerinde. Ülkemize büyük bir acı yaşatmıştı. Onun yüzünden kimi evladını, kimi eşi kimi anne ve babasını toprağa verdi. Rabbim bunun hesabını soracak. Ateşi bol olsun, cehennemden çıkamasın" diye konuştu.
"ARTIK ABD DE KURTARAMAYACAK"
15 Temmuz Şehidi Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit; "251 şehidin katili olan terörist başı Gülen'i artık ABD de kurtaramayacak. Bu millet 15 Temmuz'da Türkiye'yi ona ve avenelerine dar etmişti. Çok şükür aldığı oksijen artık zayi olmayacak. Bu dünyada yaptıklarının hesabını ahirette verecek. Bu terörist başına orada da rahat olmayacak. Allah mekanını cehennem çukuru yapsın"
251 ŞEHİDİN ELİ MAHŞERDE YAKASINDA OLACAK
15 Temmuz şehidi Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler; "Mahşerde rabbim onu cehennemin azabıyla cezalandırsın. 251 şehidimizin eli mahşerde onun yakasında olacak. Orada onu koruyan ağa babaları da olmayacak. Bakalım orada ne yapacak"
"ATEŞLERDE YANSIN"
Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör , "Belasını buldu, cehennem de yanar inşallah. Hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Milletin canını yaktı, gitti. Öbür dünyada huzur bulmasın" dedi. İkiz şehit polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç: "Cehennemde cayır cayır yanacak. Hesap zamanı hesap veremeyenlerden olacak. Çünkü 251 masum insanın ölümüne neden oldu. Yavrularımın çocukları babasız kaldı. Ateşlerde yansın"
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu'nun babası Hüseyin, Uslu, "Allahıma her gün yalvarıyordum. O hainin ölümünü görmeden beni bu dünyadan alma. Rabbim benim dualarımı yerine getirdi" derken, anne Gönül Uslu ise, "Oğlumun ve tüm vatanseverlerin ölümüne sebep olan ve şehit eden Fetullah Gülen haininin ölüm haberini alınca sevindim. Allahım onun canını al diye rabbime her zaman dua ediyordum. Güzel haberi Mevlam bize duyurdu. Yüreğimize su serpti. Allah onu cehennemde yakarak kül edecektir. Bundan sonra kimseye zarar veremeyecek, zebanilere cevap verecek"
"İHANETÇİLERİN ELEBAŞI ÖLDÜ, TÜMÜNÜN AKIBETİ AYNI OLACAK"
Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Polis Memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, "FETÖ elebaşı öldü, yanan yüreğimize su serpildi. İhanetçilerin tümünün akıbeti aynı olacaktır. Keşke yakalanıp Türk adaleti önünde gereken cezaya çarptırılsaydı. Rabbim bugün bize bayram yaşattı" dedi. Anne Ebiş Gülser ise, oğlunun nişan hazırlığı yaptığı sırada izindeyken darbe gecesi göreve giderken şehit olduğunu belirterek, "Oğlumu benden alanların akıbetini görmek için yaşadım ve ayakta kaldım. Hep bugünü bekledik. Rabbim bize o teröristin sonunu görmemizi nasip etti. Yanan yüreğim bir nebze olsa da rahatladı. Bugün bizim bayramımız oldu" dedi.