Son dakika haberi: PKK’nın Avrupa yapılanmasında aynı aileden 3 kişi yakalandı

İSİM DEĞİŞİKLİKLERYLE AVRUPA'DA ÖRGÜTSEL FAALİYET

Taşkıran'ın kardeşi olan Hatın Şahbaz'ın,özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı tespit edildi. Üçüncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine Denise Taşkıran ismiyle devam ettiği öğrenildi. Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan üç kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.