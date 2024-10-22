Son dakika haberi: PKK’nın Avrupa yapılanmasında aynı aileden 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibi altında olan üç kardeşten Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK'lı Taşkıran'ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine Zizik Şahbaz ismiyle devam ettiği belirlendi.
İSİM DEĞİŞİKLİKLERYLE AVRUPA'DA ÖRGÜTSEL FAALİYET
Taşkıran'ın kardeşi olan Hatın Şahbaz'ın,özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı tespit edildi. Üçüncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine Denise Taşkıran ismiyle devam ettiği öğrenildi. Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan üç kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.
PKK'LI ÜÇ KARDEŞ TUTUKLANDI
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren üç kardeşten Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç kardeş, sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.