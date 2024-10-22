Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi Meclis'te araştırılacak! Özel komisyon kuruldu
Giriş Tarihi: 22.10.2024 21:26 Son Güncelleme: 22.10.2024 21:45

SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi Meclis'te araştırılacak! Özel komisyon kuruldu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin TBMM harekete geçti. Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi Meclis’te araştırılacak! Özel komisyon kuruldu

Son dakika... İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma Türkiye'yi sarstı.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasının ardından Meclis düğmeye bastı. TBMM Genel Kurulunda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Buna göre 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi Meclis'te araştırılacak! Özel komisyon kuruldu
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