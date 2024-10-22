Vatansıza telin yağmuru

FETÖ'ye yakın medya sitelerinde ve diğer dijital mecralarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü duyuruldu. Duyuruda, "Değerli dostlarımız, Hocamız 20 Ekim 2024'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede akşam saat 21.20'de ruhunun ufkuna yürümüştür. Doktorları ilerleyen saatlerde hastane süreci ile ilgili açıklama yapacaktır. Defin işlemleri ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

FETÖ'nün ölüm duyurusunun ardından sosyal medyada yüzlerce yorum arka arkaya geldi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, sadece Fetullah Gülen'e değil FETÖ yardakçısı ve sempatizanlarına lanet okudu. O yorumlardan bazıları şöyle: "Ateşi bol olsun, ateş seni çağırıyor", "Bakalım Amerika yerine kimi atayacak?", "Yaşayan sevdikleri de kavuşsun buna", "Gittiği yerde huzurla uyuyamasın", "Yargılanmadan gitti, günümü güzelleştiren bir haber", "Tüm dostlarının ve işbirlikçilerinin tez zamanda yanına gitmesi dileğiyle", "Bir önemi yok, Amerika için her daim başka Gülen'ler vardır ve kim bilir şu ana kadar içimizde kaç Gülen daha yetiştirildi", "Pirleri ölmüş, inşallah müritleri de tez zamanda toprağa kavuşurlar."

AÇ CEHENNEM KAPILARINI

Öte yandan Gülen'in cenazesinin mercek altına alınması ve cenazeye katılanların hepsinin kimler olduğunun tespit edilmesi istendi. 'Sakın hortlamasın' diye espri yapılan Gülen hakkında, "Aç cehennem kapılarını, sırada onunla yürüyenler var inşallah", "Yaksınlar ateşte, toprak kabul etmez bu pisliği", "Ateşin bol olsun şeytanın çocuğu", "dünya firavuna kalmadı, bu Cizvit papazına mı kalacak" şeklinde yorumlar yapıldı.