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Giriş Tarihi: 23.10.2024

FETÖ elebaşı yarın gömülecek

AA
FETÖ elebaşı yarın gömülecek
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gülen'in cenazesinin ne zaman yapılacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve namazını kimin kıldıracağıyla ilgili örgüt içinde patlak veren anlaşmazlıkların ardından, bazı detaylar belli olmaya başladı. Buna göre, cenazenin yarın Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan çiftlik kampında, Gülen'in daha önce kendi işaret ettiği yere gömülmesi bekleniyor. Bu nedenle çiftliğe iş mak-i neleri de getirildi. FETÖ elebaşı Gülen'in yazılı bir vasiyet bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşuluyor.
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FETÖ elebaşı yarın gömülecek
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