Hatay’daki orman yangınına müdahale sürüyor

Küllü mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan ve karadan müdahaleyle sürdürüyor.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çevre illerden desteğe gelen ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde devam eden orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde helikopterle de havadan müdahale başlamıştır."