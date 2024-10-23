KADEM zirvesinde gündem: Yapay Zekâ ve Kadın

"Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle hareket eden Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) 2014 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, "Yapay Zekâ ve Kadın" ana temasını tartışmak üzere tüm dünyadan uzmanları, akademisyenleri ve araştırmacıları İstanbul'da buluşturuyor. 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 8-9 Kasım 2024 tarihlerindeki oturumlarda; kadınların daha adil ve güvenli bir geleceğe sahip olması için teknolojinin nasıl kullanılabileceği derinlemesine bir bakışla tartışılacak. Yapay zekâ aracılığıyla kadınlar için daha adil bir dünya inşa etmenin yollarının konuşulacağı zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun da açılış konuşmalarının ardından zirve, Liderler Oturumu'yla devam edecek.

YAPAY ZEKÂ HER YÖNÜYLE TARTIŞILACAK

Zirve'nin ikinci gününde; "Yapay Zekâ, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar", "Yapay Zekâ, Sosyo-kültürel Kodlar", "İlham Veren Kadınlar", "Yapay Zekâ Üzerine Etik Tartışmalar ve Politik Düzenlemeler", "Yapay Zekânın Kadının İyi Olma Hâline Etkileri", "Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm" başlıklı oturumlar yer alacak. Yapay Zekâ ve Kadın temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, "Sonuç Bildirgesi"nin okunmasıyla sona erecek. Zirvede deneyim alanları ve yapay zekânın farklı kullanımlarının tartışıldığı küçük söyleşi noktaları da kurulacak. Bu alanlardan biri, Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında yapay zekânın nasıl kullanıldığına odaklanıyor. Filistinli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri, Zirve'nin ikinci günü bu alandaki söyleşilerin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

"YAPAY ZEKA IRK VE CİNSİYET YANLILIKLARINI BARINDIRIYOR"

Tüm dünyadan uzman isimlerin konuk olacağı zirveye ilişkin detayları KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu basın mensupları ile bir araya gelerek paylaştı. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'yle "Yurt dışından pek çok kişi, kurum ve kuruluşa da Türkiye'yi ve KADEM'i tanıma fırsatı sunuyoruz" diyen Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Zirve'nin ilk oturumunun farklı ülkelerin Aile, Kadın ve Teknoloji Bakanlarının katılımıyla düzenleneceğini belirtti.

Günümüzde yapay zekânın sunduğu fırsatlar kadar içerdiği tehditlerle de tartışıldığını hatırlatan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar şu ifadelerde bulundu: "Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yapay zekânın imkânlarını ve sorunlarını kadın özelinde tartışmaya açıyoruz. Araştırmalar, bazı yapay zekâ uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor. Amazon'un 2018'de geliştirdiği yapay zekâ tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zekâ, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu. Ayrıca bu sistemler de ırk ve cinsiyet yanlılıklarını barındırıyor."

DAHA ADİL BİR GELECEK İÇİN YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNE IŞIK TUTULACAK

Yapay zekânın, insan tarafından kendisine yüklenen veriler, yazılımlar ve algoritmalar aracılığıyla mevcut eşitsizlikleri sürdürme ve derinleştirme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Yapay zekânın toplumsal cinsiyet eşitliğine, adalete nasıl etki edeceği, bugün verilecek kararlara bağlı. Peki bu kararları kimler, nasıl verecek? Yapay zekânın etik ilkelerini ve denetimini kimler, hangi kriterlerle yapacak? Yapay zekâ dünyasının kurucuları ve en önemli aktörleri erkekler iken, kadının hakları ve temsili ne kadar adaletli olacak?" sorularının önemli olduğunu belirtti. 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin daha kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya vizyonu doğrultusunda yapay zekâ teknolojilerinin gelişim ve uygulama süreçlerini ele alınmasına odaklandığını hatırlatan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu şöyle devam etti: "Kadın hakları savunuculuğunda Türkiye'nin önde gelen bir STK'sı, KADEM olarak, altıncı zirvemizde; kadın haklarının teknoloji ve yapay zekâ ile etkileşimini disiplinler arası bir perspektifle derinlemesine inceleyeceğiz."

KADEM 'Uluslararası Adalet Zirvesi' nedir?

Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından 2014 yılından beri iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde bugüne kadar 62 ülkeden 230 konuşmacı, 10 binin üzerinde katılımcı yer aldı. Zirvelerin ardından yayınlanan raporlar ve kitaplarla tartışmaya açılan konulardaki akademik üretim desteklendi. Uluslararası iş birlikleri ve projelerle tüm dünyadan kadınların yaşadığı sorunlar konusunda somut adımlar atıldı. İlk kez "Kadın ve Adalet" temasıyla düzenlenen Zirve, 2016 yılında "Adalet için Ses Ver" temasıyla, Suriyeli mülteci kadınların sorunları ile barış süreçlerinde kadın konuları odaklandı. 2018 yılında "Ailenin Güçlendirilmesi" temasıyla devam eden uluslararası Zirve, 2020 yılında "Dijital Çağda İnsan Kalmak" ve 2022 yılında "Kültürel Kodlar ve Kadın" temasını tartışmaya açtı.