Meloni’ye, LGBT’yle mücadele teşekkürü

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her geçen gün daha ileriye taşındığını, ikili ticaret hacminin savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceğini ifade etti. İtalya'nın İsrail saldırganlığına yönelik tepkisinin Türkiye tarafından yerinde bulunduğunu söyleyen Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin BM nezdinde başlattığı İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik girişimine İtalya'nın desteğinin güç vereceğini de belirttiği öğrenildi. Erdoğan, Meloni'ye LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran, aile kavramına destek veren yaklaşımı için de teşekkür etti. ANKARA