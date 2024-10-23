Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesi'nde 20 Ekim'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili SABAH'a konuşan 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, FETÖ'nün büyük acılar yaşattığını ve elebaşının ölümünün yaşadıkları acıları bir nebze olsun hafiflettiğini söyledi.15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Adanalı polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, "Ülkemiz, milletimiz bir hainden, pislikten kurtuldu. Öldüğünü duyduğum an sevindim, lanet okudum. Vatansız hain. Onunla diğer tarafta hesaplaşacağız. Allah cezasını verdi" dedi.Giresun'da yaşayan 15 Temmuz gazisi Sedayi Yılmaz (42), "O kara gecede arkadaşlarımla Çengelköy meydanında hainlere karşı direnirken, hainlerin kurşunuyla yaralandım. O zaman 'O hainin öldüğünü duyduğumda kurban keseceğim' demiştim. Vatansız hain öldü. Artık ormana bir yere gömerler. Adağımı yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yüzüne isabet eden kurşunla yaralanan, evli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Onurcan Akçay, "Gözümün üstünden vuruldum, ameliyat oldum. Gözümün üstünden yaklaşık 4 santimlik yorgun mermi çıkardılar. Bu hainin ölümü, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bizi rahatlattı" dedi.Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit düşen özel harekât polisi Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru da, "Onu toprak bile kabul etmez. Bizim canımız yandı, 8 sene oldu gece gündüz oğlumuza yanıyoruz. O haine destek verenler de en kısa zamanda ölürler inşallah" diye konuştu.15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın (26) babası emekli polis memuru aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç da, "FETÖ elebaşının öldüğünü duyduğumda 3 defa 'Zalimler için yaşasın cehennem' diye haykırdım. Bu milletin anneleri Ömer Halisdemir'leri ve Muhammed Oğuz Kılınç'ları yetiştirmeye inşallah devam edecektir" dedi.15 Temmuz'da düğün için gittiği Ankara'da düğünü bırakarak vatanı savunmaya giden ve alnına isabet eden şarapnel parçasıyla yaşayan gazi öğretmen Mustafa Çağır ise, "FETÖ elebaşı vatansız olarak ölmüştür. Gazi arkadaşlarım Sincan Cezaevi önünde davullu zurnalı eğlence yaptılar. Bu vatanı ABD'ye 1 dolara satan alçaklarla mücadeleye bundan sonra da taviz verilmeden devam edilmelidir" diye konuştu.15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ise terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmemesini talep eden Eker, "Ülke toprağımız hainlere haramdır. Sadece Gülen'in değil, onunla birlikte işbirliği yapanların da bu vatan topraklarında yeri yok. Cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istemiyorum. Vatan toprağımız kutsaldır, hainlerin burada mezarları bile olmamalı" dedi.15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen olaylarda darbecilerin açtığı ateş sonucu kafasından ve vücudunun farklı yerlerinden vurularak yaralanan Gümüşhaneli gazi Mustafa Soysal, "Netanyahu'nun ardından en çok ölüm haberini beklediğim kişiydi bu. İsterdim ki önce yargı önüne çıksaydı. Müslümanlık ve insanlık hariç her şeye hizmet etti. 15 Temmuz'un izlerini ben vücudumda taşıyorum. Şarapnel parçaları hâlâ üzerimde. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ama ben onun ülkeye getirilmesini ve yargılanmasını istedim" diye konuştu.SABAHKahramanmaraş'ta milli mücadele döneminin önde gelen isimlerinden Abdal Halil Ağa'nın torunları, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından davullu zurnalı kutlama yaptı. Abdal Halil Ağa, Fransızların Maraş'ı işgali sırasında Ermeni ağası Agop Hırlakyan'ın Fransızları davul zurna ile karşılama teklifini reddedip "Ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam" sözleriyle tarihe geçmişti./ SABAHFetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle birçok ilde bazı vatandaşlar ve esnaf, elebaşından kurtulmanın sevincini vatandaşlara lokma dağıtarak gösterdi. Kocaeli'nde esnaf Uğur Ünal, İzmit Fevziye Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara 5 bin kişilik lokma dağıttı. Lokma arabasının üzerine FETÖ elebaşı Gülen'in fotoğrafı asılırken, üzerinde ise "Ateşi bol olsun" yazılı pankart yer aldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cami imamı, vatandaşlara lokma dağıttı. "Terör elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesinin şerefine ve şehit düşen tüm vatandaşlarımızın hürmetine" yazısı dikkat çekti. İstanbul Kadıköy'de de bir kişi FETÖ elebaşının ölümü nedeniyle meydanda lokma dağıttı. Lokmanın dağıtıldığı araçtaki elektronik tabelada 'FETÖ öldü, kurtuluş lokmasıdır, bedduanızı eksik etmeyin' ifadesi yer aldı.SABAHFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğup büyüdüğü Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Karakoç Köyü'nün muhtarı Nizam Bakan, elebaşının ölümüyle ilgili, "Devlete, vatana karşı olan teröristlerin Allah belasını versin. Gülen öldü, içimiz rahatladı. Gülen'in köyü diye damgalanıyorduk. O damgadan, yükten kurtulduk. Burayı onun ismiyle anmasınlar" diye konuştu. 1941'de Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk Köyü'nde doğan Gülen'in köyü, 2016 yılında şehit Er Burak Karakoç'un ismi verilerek değiştirilmişti./ SABAH