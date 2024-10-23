MİT’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon

Barı Iusubov'un Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak Mahmur Kampı'nda PKK/KCK terör örgütü adına önemli günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. 2020 yılından bu yana MİT'in takibi altında olan Barı Iusubov, Antalya'da MİT ve Emniyetin operasyonuyla gözaltına alındı.

EYLEMLERE AKTİF KATILMIŞ

Terör örgütü üyesi Iusubov'un, örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.