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Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:06 Son Güncelleme: 23.10.2024 10:10

MİT'ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Lusubov’u yakaladı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
MİT’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon

Barı Iusubov'un Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak Mahmur Kampı'nda PKK/KCK terör örgütü adına önemli günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. 2020 yılından bu yana MİT'in takibi altında olan Barı Iusubov, Antalya'da MİT ve Emniyetin operasyonuyla gözaltına alındı.

EYLEMLERE AKTİF KATILMIŞ

Terör örgütü üyesi Iusubov'un, örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MİT'ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon
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