Bahçeli'nin konuşmasının ardından partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bırakın tecrit kalksın, Öcalan çıksın konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim" dedi. Hatimoğulları, "Öcalan çıksın konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Biz parti olarak olumlu bir barış için, özgürlük ve demokrasi için, demokratik bir cumhuriyetin inşası için ağır bedeller ödeyerek geldik bugünlere. Bizler bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedeller ödenmesi gerekiyorsa, onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.