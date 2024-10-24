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Giriş Tarihi: 25.10.2024 00:12 Son Güncelleme: 25.10.2024 00:30

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu

DHA
Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu atandı

Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararlarına atanan kişilerin listesi şöyle:

İşte isim isim atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim atanan kişilerin listesi...

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Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu atandı
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