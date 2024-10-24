FETÖ’de güç savaşı başladı

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde güç kavgası ayyuka çıktı. Gülen'den sonra örgütte başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz isimleri ön plana çıktı. Yaşanan kavgada iki elebaşının arkasına aldığı isimlere SABAH ulaştı. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Özcan, örgütün ABD ayağını yöneten ve Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde hep yanındaki isim olurken, örgütün parasının kontrolünü de kendisiyle birlikte "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu yapıyordu. Gülen'i ölene kadar da bu iki isim kontrol etti.Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç yer alıyor. Hepsi de örgütteki rahatlarının bozulmasından korkuyor. Bunlardan İsmet Aksoy örgütün kasası olarak bilinirken, Ekrem Dumanlı da örgütün yeni ahi heyeti içinde yer alıyor. Örgütün yönetimine aday diğer isim Abdullah Aymaz ise FETÖ'nün Almanya ayağını yönetiyor. Aymaz'ı destekleyen grupta Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karumuna yer alıyor. Bu isimlerden yalnızca biri örgütün yeni icra heyetinde yer alıyor, o da Talip Büyük. Büyük, İngiltere'de örgütün parasını fon ve emlak piyasasında çalıştırıyor.