FETÖ’de güç savaşı başladı!  İki elebaşı adayının arkasına aldığı isimler deşifre oldu

Edinilen bilgilere göre; Mustafa Özcan, örgütün ABD ayağını yöneten ve Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikte hep yanında olan bir isim olurken, örgütün parasının kontrolü de kendisiyle birlikte "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu yapıyordu. Gülen'i ölene kadar da bu iki isim kontrol etti.



"HİZMET İÇİN GEREKİRSE ŞEYTANLA BİLE İSTİŞARE EDERİM"

Özcan, tam bir misyon adamı olarak boy gösterirken, çarkın dönmesi için her türlü tavizi verecek bir yapısı bulunuyor. Örgüt içinde etki alanı geniş olan Özcan daha önce "Hizmet için gerekirse şeytanla bile istişare ederim" demişti. Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç yer alıyor. Hepsi de örgütteki rahatlarının bozulmasından korkuyor. Özcan'a yakın bu isimlerin tümü FETÖ'nün yeni İcra Heyeti'ne seçilmiş durumda. Böylece örgüt için karar alma mekanizmasında çoğunluğu oluşturuyorlar.

Bunlardan İsmet Aksoy örgütün kasası olarak bilinirken, Ekrem Dumanlı da örgütün yeni ahi heyeti içinde yer alıyor. Ayrıca mahrem birimler örgütün önemli bir unsurunu oluşturuyor. Mustafa Özcan'ın sevk ve idare ettiği birimler, heyetin şekillenmesinde büyük önem oluşturuyor.



DİĞER ADAY "PARANOYAK" AYMAZ

Örgütün yönetimine aday diğer isim Abdullah Aymaz ise FETÖ'nün Almanya ayağını yönetiyor. Aymaz, örgütün Avrupa tarafının en güçlü isimlerinden sayılıyor. Yüksek egolu, kulis konusunda uzman, herkese farklı konuşabilen Aymaz, örgüt içinde net olmayışı ve paranoyak mizacıyla biliniyor. Aymaz'ı destekleyen grupta Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karumuna yer alıyor. Bu isimlerden yalnızca biri örgütün yeni İcra Heyeti'nde yer alıyor, o da Talip Büyük. Yeşil tabanda kredisi düşük, hırsız ve kural tanımaz olarak biliniyor. Ursavaş ise Yeşil ile icra heyetinin dışında kalan isimlerden. Büyük ise İngiltere'de örgütün parasını fon ve emlak piyasasında çalıştırıyor