Kongre sürecini kimseyi küstürmeden safları sıklaştırarak yürütün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde, "Kırmadan, dökmeden, küstürmeden, saflarımızı sıklaştırarak kongre sürecini yürüteceğiz. Asla rehavete kapılmayalım. Doğruluktan, samimiyetten ayrılmadan hizmetimize devam edelim. Kardeşlik ve dayanışma iklimi içeresinde kongre sürecimizi tamamlayalım" dediği öğrenildi.Erdoğan'ın, Rize'de boykot edilen bir hamburger firması açılışına katılan teşkilat üyelerini örnek göstererek, "Partimizin politikalarına ters düşecek hal ve hareketlerden uzak durun. İsrail'i boykot eden, ticareti kesen bir genel başkan varken yapılan doğru değil. Bunları normal karşılamamız mümkün olamaz" ifadelerini kullandığı belirtildi. İl başkanları toplantıda sağlık, ulaştırma, turizm ve yatırım gibi taleplerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlıklara iletti. Sorunları dinleyen Erdoğan, ilgili bakanlara gerekli talimatları vererek taleplerin bir an önce karşılanmasını istedi. Bazı teşkilat üyelerinin deprem bölgesindeki KYK yurtlarının inşasının hızlandırılmasını istediği, Erdoğan'ın bu konudada talimat verdiği kaydedildi.