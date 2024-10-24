MSB’den TUSAŞ’a yönelik hain saldırıya ilişkin açıklama: Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyecekler

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Kıymetli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla,

- Son bir hafta içerisinde, 14'ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

- Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.235 (Irak: 1.171 / Suriye: 1.064 Suriye) olmuştur.

Dün (23 Ekim) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada;

- 10 adet Konkurs Tanksavar füzesi,

- 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi,

- 2 adet mayın,

- 6.000 adet Uçaksavar mühimmatı ile,

-1 adet 120 mm'lik Havan mühimmatı ele geçirilmiştir.

Yine, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir.