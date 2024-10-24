SABAH ortaya çıkartmıştı! Mansur Yavaş’ın skandal alımına mahkeme dur dedi





YİNE PORTAŞ YİNE SKANDAL

Ankara 5. Asliye Mahkemesi, Gençlerbirliği'nin Beytepe'de bulunan ve 285 milyon TL'ye PORTAŞ'a satacağı mülkün tapu kaydına ihtiyati tedbir kararı koydu. Tedbir kararı bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Hacettepe Spor'un açtığı dava üzerine alındı.

Hacettepe Spor'un 10 yıl önce bu arazinin Gençlerbirliği'ne devriyle ilgili kırmızı-siyahlı kulüp ve dönemin genel sekreteri Sinan Gürsoy aleyhine dava açtığı ortaya çıktı. Bu dava sonucunda da hem PORTAŞ'a satılacak mülk hem de arazi üzerinde bulunan tüm dairelerin tapu kaydına ihtiyati tedbir kararı alındığı belirtildi.