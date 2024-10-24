SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz

TUSAŞ'a yönelik alçak terör saldırısının ardından dün gece Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 59 terörist öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.
32 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
TUSAŞ'a yönelik alçak terör saldırısının ardından dün gece Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim'de hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.